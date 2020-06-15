Киев накрыл мощный ливень, город стоит в воде, а Крещатик превратился в настоящую реку.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интернет-сообщество «Киев».

Больше всего из-за сильного дождя пострадал Подол: улицы залило водой, из-за чего автомобили на дорогах «превратились в амфибии».

... водний транспорт на Подолі. Пливемо! Gepostet von КИЇВ ЦЕ am Montag, 15. Juni 2020

Сообщается также, что задерживается движение трамваев № 11,12, 14, 16 ,18, 19 по улице Межигорская – до улицы Верхний Вал.

В КП «Киевпастранс» отмечают, что это произошло по причине скопления воды. Наконец движение восстановлено в 16:10, но курсирования происходит с отклонением от графика.

Ранее сообщалось, что в столице по улице Гринченко. неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza", будет частично ограничено движение транспорта до 5 июля.

Такие меры были введены в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия. Отмечалось, что асфальт будут менять на участке между переулком Лужевского и улицей Брожка.

"На улице Гринченко частично ограничено движение до 5 июля. Мы начали средний ремонт и проводим обновление дорожного покрытия на участке между переулком Лужевского и улицей Брожка (бывшей Николаевской). Сейчас начинаем снимать старый асфальт. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, конфликт начался утром 11 июля с небольшого ДТП на Виноградаре - автомобиль Volkswagen зацепил пешехода на пешеходном переходе, а друзья пострадавшего "попросили водителя извиниться". Виновник аварии грубо отказался, поэтому пешеходы решили выбить извинения силой.

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