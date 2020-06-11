Вантажний автомобіль потрапив у величезну яму, яка виникла посеред дороги в Києві

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли подію на камеру і виклали в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався біля будинку №28 на бульварі Лесі Українки. Як видно на знімку, вантажівка заднім колесом провалився під асфальт, із-за чого сильно нахилився і ледве не перевернувся разом з вантажем.

"Привіз землю і провалився під землю. Бо нєфіг тут землю возити🤣", - пишуть автори.

Раніше в Києві в схожу ситуацію потрапила ще одна вантажна машина. Під час ремонтних робіт у Шевченківському районі стався казус: вантажівка привезла щебінь, але провалився під асфальт. Будівельна техніка міцно застрягла посеред дороги, попавши заднім колесом в яму. Судячи з усього, там був люк, який залишили відкритим.

А ще раніше в Печерському районі під асфальт пішла машина, яка повинна була усунути аварію. На вулиці Предславинській дорога разом з трактором комунальної служби обвалилася в яму глибиною в кілька метрів. Машина повинна була лагодити, але в підсумку доломала дорогу. Кілька робочих зібралися біля провалу, щоб витягнути спецтехніку.

"Трактор, який повинен був займатися ремонтом дороги провалився під землю", - пишуть джерела.

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