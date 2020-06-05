На Київських цвинтарях з 6 по 8 червня будуть проводиться поминальні дні, які перенесли на червень через коронавіруса.
За повідомленнями прес-служби Київської міської державної адміністрації, для перевезень громадян столиці буде задіяно 372 автобуса, 223 тролейбуса і 141 трамвай. Передає Politeka.net.
Уточнюється, що в поминальні дні будуть задіяні додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ, а саме: Південному, Північному, Лісовому.
На сайті КМДА вказані повні маршрути руху громадського транспорту в столиці в поминальні дні.
Тарифи на комуналку несподівано знизять, в Мінфіні розкрили суми: на чому зекономлять українці
Обвал долара, нові правила карантину і підвищення пенсій – головне за ніч
Позаздрять навіть діти Пугачової: Кіркоров оскандалився кімнатою для сина, «Хіба дитині потрібна така...»
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Відзначимо, що 7 та 8 червня додаткові маршрути до міських кладовищ будуть працювати з зменшеною кількістю рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.
Раніше повідомлялося, що робітники випадково пробили трубу з газом під час будівництва метро на Виноградарі.
Як повідомляє Politeka.net, кадри аварії опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).
"Київ. Метробуд знову мочить. Навпаки, Кристерграда. Аварійки стоять. Трубу розкопали. І активно обговорюють проблему присутні начальники. І курять. Мабуть газ не йде", - повідомили джерела.
Очевидці також опублікували фотографію, на якій видно автомобіль газової служби. Місце пробиття розкопали, у нього зібралося кілька людей. Судячи з усього, будівельні роботи тимчасово призупинили.
З 25 травня київське метро відновило роботу після обмежень, але вже 27 травня Віталій Кличко вирішив посилити правила для пасажирів.
"В метро в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанцію і в масці", - заявив київський мер.
Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.
Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.
Також Politeka писала, скільки Кличка витратить на новий фонтан у Києві: "ціна двоповерхового котеджу".