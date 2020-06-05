Розклад і кількість громадського транспорту на поминальні дні у столиці

На Київських цвинтарях з 6 по 8 червня будуть проводиться поминальні дні, які перенесли на червень через коронавіруса.

За повідомленнями прес-служби Київської міської державної адміністрації, для перевезень громадян столиці буде задіяно 372 автобуса, 223 тролейбуса і 141 трамвай. Передає Politeka.net.

Уточнюється, що в поминальні дні будуть задіяні додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ, а саме: Південному, Північному, Лісовому.

На сайті КМДА вказані повні маршрути руху громадського транспорту в столиці в поминальні дні.

Відзначимо, що 7 та 8 червня додаткові маршрути до міських кладовищ будуть працювати з зменшеною кількістю рухомого складу відповідно до пасажиропотоку.

Раніше повідомлялося, що робітники випадково пробили трубу з газом під час будівництва метро на Виноградарі.

Як повідомляє Politeka.net, кадри аварії опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Київ. Метробуд знову мочить. Навпаки, Кристерграда. Аварійки стоять. Трубу розкопали. І активно обговорюють проблему присутні начальники. І курять. Мабуть газ не йде", - повідомили джерела.

Очевидці також опублікували фотографію, на якій видно автомобіль газової служби. Місце пробиття розкопали, у нього зібралося кілька людей. Судячи з усього, будівельні роботи тимчасово призупинили.

З 25 травня київське метро відновило роботу після обмежень, але вже 27 травня Віталій Кличко вирішив посилити правила для пасажирів.

"В метро в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанцію і в масці", - заявив київський мер.

Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.

Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.

Також Politeka писала, скільки Кличка витратить на новий фонтан у Києві: "ціна двоповерхового котеджу".