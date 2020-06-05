На Киевских кладбищах с 6 по 8 июня будут проводится поминальные дни, которые перенесли на июнь из-за коронавируса.
По данным пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для перевозок граждан столицы будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай. Передает Politeka.net.
Уточняется, что в поминальные дни будут задействованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южном, Северном, Лесном.
На сайте КГГА указаны полные маршруты движения общественного транспорта в столице в поминальные дни.
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Отметим, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты до городских кладбищ будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.
Ранее сообщалось, что рабочие случайно пробили трубу с газом во время строительства метро на Виноградаре.
Как сообщает Politeka.net кадры аварии опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).
"Киев. Метрострой снова мочит. Наоборот, Кристерграда. Аварийки стоят. Трубу раскопали. И активно обсуждают проблему присутствуют начальники. И курят. Видимо газ не идет", - сообщили источники.
Очевидцы также опубликовали фотографию, на которой видно автомобиль газовой службы. Место пробития откопали, у него собралось несколько человек. Судя по всему, строительные работы временно приостановили.
С 25 мая киевское метро возобновило работу после ограничений, но уже 27 мая Виталий Кличко решил ужесточить правила для пассажиров.
"В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - заявил киевский мэр.
Напомним, "новый фонтан Кличко": в центре Киева прорвало трубу, появилось видео ЧП.
Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.
Также Politeka писала, сколько Кличко потратит на новый фонтан в Киеве: "цена двухэтажного коттеджа".