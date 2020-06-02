Мер Києва Віталій Кличко задекларував багато цінностей за 2019 рік

Як повідомляє Politeka.net, НАПК розмістила свіжу електронну декларацію глави КМДА на офіційному сайті.

Згідно зі звітом, минулого року Віталій Кличко отримав більше мільйона гривень доходів: 318,6 тисяч гривень становить зарплата в Київській міськадміністрації, 697 тисяч гривень він заробив на управлінні грошовими активами від німецького Deutsche Bank AG, ще 1,6 тисячі гривень йому подарували в Національному олімпійському комітеті.

Мер Києва зазначив, що позичив 8,2 мільйона євро і 554 тисячі доларів своєму братові Володимиру Кличку. 67,2 тисячі гривень Віталій зберігає в банку "Кредит Дніпро", а ще 13,2 тисячі доларів і 22,4 тисячі євро готівкою. У декларації зазначено валютні рахунки в банках "Кредит Дніпро" і "Deutsche Bank", але суму градоначальник зберіг у таємниці.

Віталій Кличко задекларував чимало цінних предметів, серед яких виділяються мармурові камінні годинники Jacques Murray & Co, зроблені у Франції в ХІХ столітті, дві пари чоловічих годинників бренду IWC, три пари від Frank Muller, ще дві пари - від Mont Blanc. Окремо варто виділити рояль Yamaha DC1A за 8 мільйонів гривень.

З декларації Віталія Кличка зникли 9 велосипедів, задекларованих у 2018 році. Деякі моделі коштують дорожче, ніж середні автомобілі. З транспорту за 2019-й рік мер вказав Toyota Sequoia 2014 року випуску за 1,3 мільйона гривень, мотоцикл і причіп. Його дружині Наталії Єгорової належить Land Rover Discovery 2013 року випуску.

Сам Віталій Кличко володіє київською квартирою, а його дружина - будинком відпочинку в Лютежі під Києвом за 3,6 мільйона гривень. Крім того, сімейна пара має право жити в квартирі Володимира Кличка.

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