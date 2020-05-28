У Києві агресивний водій побив велосипедиста, який заважав йому проїхати по тротуару
Як повідомляє Politeka.net, потерпілий киянин Віталій Павлюк розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook. Історія отримала великий резонанс в соціальних мережах.
За словами велосипедиста, інцидент стався 28 травня на проспекті Героїв Сталінграда. Судячи по фотографії, хлопцеві серйозно дісталося під час бійки на Оболоні.
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"Всім привіт, тільки що мене побив автомобіліст, якому я не дав проїхати по тротуару по проспекту Героїв Сталінграда. Фото авто прикріпив в пості. Зі мною нічого серйозного, буду жити", - поділився автор.
В коментарях деякі користувачі поцікавилися, що велосипедист робив на тротуарі. У зв'язку з цим Віталій Павлюк розповів додаткові подробиці про подію в новому пості. до того Ж, він показав схему того, як все відбувалося.
"Повідомляю всім тим хто намагається звинуватити мене в тому що я їхав теж тротуаром. Я не їхав тротуаром, а спішився і вийшов пішки на тротуар лише тоді коли побачив що авто рухається тротуаром. Я знаю, що велосипедом заборонено їздити по тротуару", - наголосив постраждалий.
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