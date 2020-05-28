У Києві агресивний водій побив велосипедиста, який заважав йому проїхати по тротуару

Як повідомляє Politeka.net, потерпілий киянин Віталій Павлюк розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook. Історія отримала великий резонанс в соціальних мережах.

За словами велосипедиста, інцидент стався 28 травня на проспекті Героїв Сталінграда. Судячи по фотографії, хлопцеві серйозно дісталося під час бійки на Оболоні.

"Всім привіт, тільки що мене побив автомобіліст, якому я не дав проїхати по тротуару по проспекту Героїв Сталінграда. Фото авто прикріпив в пості. Зі мною нічого серйозного, буду жити", - поділився автор.

В коментарях деякі користувачі поцікавилися, що велосипедист робив на тротуарі. У зв'язку з цим Віталій Павлюк розповів додаткові подробиці про подію в новому пості. до того Ж, він показав схему того, як все відбувалося.

"Повідомляю всім тим хто намагається звинуватити мене в тому що я їхав теж тротуаром. Я не їхав тротуаром, а спішився і вийшов пішки на тротуар лише тоді коли побачив що авто рухається тротуаром. Я знаю, що велосипедом заборонено їздити по тротуару", - наголосив постраждалий.

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