Люди звинувачують Володимира Зеленського у всіх проблемах, які відбуваються в Україні, незалежно від їх реальних причин

Як повідомляє Politeka.net, про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив український журналіст Андрій Пальчевський. За його словами, за будь-яку помилку представників своєї команди Зеленський зараз розплачується власним рейтингом. Пальчевський впевнений, що це позначиться на результатах нових виборів.

«До осені, коли ми підійдемо до перевиборів, «зелену хвилю» чекає дуже великий хвилелом народного волевиявлення», - заявив журналіст.

Відповідаючи на питання про те, яка політична сила може прийти на зміну нинішній правлячій партії, Пальчевський зазначив, що з самого початку виступав за те, щоб монобільшість в Раді привертала до роботи представників інших партій, за які голосують українці і які «можуть».

«Президент, який прийшов на хвилі народної любові, повинен був підібрати всіх цих людей в якомусь сенсі і створити консиліум близько «трупа» (майже) нашої економіки. Цього не було зроблено. У нас спочатку був «кіндер-сюрприз», зараз у нас Шмигаль, який теж стоїть, як Колос на глиняних ногах», - розповів журналіст.

Він додав, що проблема з новим прем'єром полягає в тому, що у свідомості деяких українців він пов'язаний з якоюсь олігархічною групою. Журналіст зазначив, що якщо зараз у цієї групи з'являться явні преференції, то погано буде і цій групі, і Шмигалю.

Нагадаємо, раніше Андрій Пальчевський та Віталій Кличко опинилися в списку фаворитів, які борються за крісло мера Києва.

У ході соцопитування з'ясувалося, що чинного міського голову Києва готові підтримати 19,1% місцевих мешканців (серед тих, хто визначився, 23,9%); самовисуванця Андрія Пальчевського хочуть бачити міським головою 18,1% опитаних (серед тих, хто визначився - 22,6%).

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через слова про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський поставив на місце Фаріон після атаки на Зеленського.

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