Люди обвиняют Владимира Зеленского во всех проблемах, которые происходят в Украине, независимо от их реальных причин

Как сообщает Politeka.net, об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский журналист Андрей Пальчевский. По его словам, за любую ошибку представителей своей команды Зеленский сейчас расплачивается собственным рейтингом. Пальчевский уверен, что это скажется на результатах новых выборов.

«К осени, когда мы подойдем к перевыборам, «зеленую волну» ждет очень большой волнолом народного волеизъявления», - заявил журналист.

Отвечая на вопрос о том, какая политическая сила может прийти на смену нынешней правящей партии, Пальчевский отметил, что изначально выступал за то, чтобы монобольшинство в Раде привлекало к работе представителей других партий, за которые голосуют украинцы и которые «могут».

«Президент, который пришел на волне народной любви, должен был подобрать всех этих людей в каком-то смысле и создать консилиум около «трупа» (почти) нашей экономики. Этого не было сделано. У нас сначала был «киндер-сюрприз», сейчас у нас Шмыгаль, который тоже стоит, как Колосс на глиняных ногах», - рассказал журналист.

Он добавил, что проблема с новым премьером заключается в том, что в сознании некоторых украинцев он связан с некоей олигархической группой. Журналист отметил, что если сейчас у этой группы появятся явные преференции, то плохо будет и этой группе, и Шмыгалю.

Напомним, ранее Андрей Пальчевский и Виталий Кличко оказались в списке фаворитов, которые борются за кресло мэра Киева.

В ходе соцопроса выяснилось, что действующего городского голову Киева готовы поддержать 19,1% местных жителей (среди тех, кто определился, 23,9%); самовыдвиженца Андрея Пальчевского хотят видеть городским головой 18,1% опрошенных (среди тех, кто определился - 22,6%).

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».

Как сообщала Politeka, Пальчевский поставил на место Фарион после атаки на Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский обратился к Зеленскому после скандального решения Минздрава.