У Києві влаштували масовий протест проти жебрацьких зарплат

Як повідомляє Politeka.net, 19 травня київські медики влаштували бунт на Дорогожичах. Відеозапис події з'явилася в соціальній мережі Facebook, щоб подивитися, скрольте вниз.

Працівники психіатричної лікарні імені Павлова організували мітинг на вулиці Олени Теліги. Вони протестують під проливним дощем проти поганого фінансування медурчеждений, за словами учасників акції, в квітні лікарям заплатили всього по три тисячі гривень.

Мітингувальники наголошують, що минулого тижня лікарям розкрили нові тарифи на медичні послуги. Розцінки сильно занижені, тому керівництву установ доведеться скорочувати персонал і відмовлятися від таких структур, як поліклініки та реабілітаційні центри.

З-за нової хвилі медичної реформи без роботи можуть залишитися близько півтисячі медиків. До того ж, лікарням не вистачає грошей на покупку ліків, харчування та побутових товарів.

"Сотні людей потребують допомоги, опиняться один на один зі своєю хворобою! Ми цього не бачимо і не чуємо, але кожен день, ось уже 234 року, лікарі і мед персонал цієї лікарні лікують душі і рятують життя за копійки", – заявили лікарі. Вони також вимагають: "Досить руйнувати психіатрію"

Мирный сбор «Хватит разрушать психиатрию» Киев, улица О. Телиги, стоп " Больница им. Павлова " Gepostet von Наталия Нечухраная am Dienstag, 19. Mai 2020

Мноиге кияни підтримали медиків у соціальних мережах:

"Спочатку тубдиспасеры а тепер психіатрія.

Нас хочуть знищити? Пацієнтів зі всіх скорочених установ відправляти в раду.

Хай там покашляют тубиком і буйно погуояют"; В Супрун забрати, що "заробила" в Україні, завдяки Порошенку і віддати хоча б, яку лікарню. Що ж ми так завинили, що нам таке послали!?!?. 😭😭😭😭😭😭"; "Медики вийшли з за того,що Фрунзе 103 більше не будуть фінансувати і всіх розпустять і хворих в тому числі"; "Правильно гідна у них повинна бути зп"; "Ну правильно всі психи вже у Верховній Раді, так навіщо платити лікарям"; "Там все набагато жорсткіше, ніж просто робота за копійки... Це чистий геноцид! Галузь психіатричної медицини знищується!".

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