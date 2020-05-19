Нічні клуби Києва дорого заплатять за роботу під час карантину
Як повідомляє Politeka.net, про це прес-служба столичної поліції пише на сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, поліцейські виявили в інтернеті інформацію про кількох розважальних закладах, які відкрилися всупереч заборонам. Правоохоронці вирішили притягнути порушників до адміністративної відповідальності і склали три протоколи проти керівників клубів у Шевченківському та Печерському районах.
Як повідомляє прес-служба, посадовою клубам загрожує великий штраф в розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 170 тисяч гривень.
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Раніше в соціальних мережах з'явилися кадри з вечірки в елітному нічному клубі Queen, які викликали широкий резонанс. Як повідомили очевидці, заклад відкрився в ніч на 16 травня і прийняв десятки відвідувачів, більшість з яких відпочивали без засобів захисту.
Незабаром мер Києва Віталій Кличко публічно відреагував на подію. Він закликав поліцію перевірити клуби і покарати власників, а також звернувся до відвідувачів закладів і закликав їх дотримуватися обмеження, пригрозивши лікуванням в інфекційному відділенні.
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