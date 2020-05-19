Ночные клубы Киева дорого заплатят за работу во время карантина

Как сообщает Politeka.net, об этом пресс-служба столичной полиции пишет на странице в Facebook.

Согласно сообщению, полицейские обнаружили в интернете информацию о нескольких развлекательных заведениях, которые открылись вопреки запретам. Правоохранители решили привлечь нарушителей к административной ответственности и составили три протокола против руководителей клубов в Шевченковском и Печерском районах.

Как сообщает пресс-служба, должностным клубам грозит крупный штраф в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 34 до 170 тысяч гривен.

Ранее в социальных сетях появились кадры с вечеринки в элитном ночном клубе Queen, которые вызвали широкий резонанс. Как сообщили очевидцы, заведение открылось в ночь на 16 мая и приняло десятки посетителей, большинство из которых отдыхали без средств защиты.

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко публично отреагировал на произошедшее. Он призвал полицию проверить клубы и наказать владельцев, а также обратился к посетителям заведений и призвал их соблюдать ограничения, пригрозив лечением в инфекционном отделении.

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