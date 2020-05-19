Люди стовпилися у величезну чергу на зупинці через транспортний колапс у Києві

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли відбувається з висоти пташиного польоту і опублікували в соціальній мережі Facebook.

На знімку видно, що близько сотні людей вишикувалися у величезну чергу біля зупинки на вулиці Милославській на Троєщині. Вони змушені довго стояти, щоб сісти в автобус і дістатися до місця призначення за карантинних обмежень для громадського транспорту.

"Троєщина. Кінцева 114. Сьогодні вранці. Доброго дня! Спасибі за те, що ви робите" Чергу 150 метрів", - підписаний знімок.

Користувачі соціальної мережі прокоментували транспортну ситуацію в Києві:

"Це, що всі стоять у черзі за спецперепустками?"; "зате нічні клуби вже працюють, без масок і дистанції..."; "Не ті хлопці в міністерстві сидять, ой не ті..."; "Це в 7 ранку, я їхала в 8 ранку - 5 чоловік на зупинці ! Автобуси підходять один за одним!"; "Гади пустіть метро, Троєщина виїхати не може"; "Як у мавзолей...".

Варто відзначити, що з березня жителі Києва можуть їздити в громадському транспорті лише за спецперепустками. КМДА планує повернутися до нормального режиму роботи тільки 22 травня, для цього потрібен дозвіл Кабміну.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".

Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"

Також Politeka писала, що у Києві не будуть запускати маршрутки, радник Кличко розкрив деталі: "Як в Китаї".