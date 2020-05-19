Люди столпились в огромную очередь на остановке из-за транспортного коллапса в Киеве
Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происходящее с высоты птичьего полета и опубликовали в социальной сети Facebook.
На снимке видно, что около сотни человек выстроились в гигантскую очередь у остановки на улице Милославской на Троещине. Они вынуждены долго стоять, чтобы сесть в автобус и добраться до места назначения из-за карантинных ограничений для общественного транспорта.
"Троещина. Конечная 114. Сегодня утром. Хорошего дня! Спасибо за то, что вы делаете" Очередь метров 150", - подписан снимок.
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Пользователи социальной сети прокомментировали транспортную ситуацию в Киеве:
"Это, что все стоят в очереди по спецпропускам?"; "зато ночные клубы уже работают, без масок и дистанции..."; "Не те ребята в министерстве сидят, ой не те..."; "Это в 7 утра, я ехала в 8 утра - 5 человек на остановке ! Автобусы подходят один за одним!"; "Гады пустите метро, Троещина выехать не может"; "Как в мавзолей...".
Cтоит отметить, что с марта жители Киева могут ездить в общественном транспорте только по спецпропускам. КГГА планирует вернуться к нормальному режиму работы только 22 мая, для этого нужно разрешение Кабмина.
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