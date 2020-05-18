Не все так просто

С 22 мая в Киеве запустят общественный транспорт, но не весь

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы КГГА Владимир Бондаренко, передает Politeka.net.

По словам чиновника, столичные власти планируют уже с 22 мая наладить работу наземного транспорта. Однако речь идет только о коммунальных предприятиях - с частных перевозчиков ограничения пока снимать не собираются. Это значит, что в ближайшее время киевляне не смогут воспользоваться услугами маршрутчиков.

"Надеемся, что транспорт возобновит работу 22 мая. Хотя полноценно это будет 25 мая. Мы говорим о коммунальном транспорте, а не частном - маршрутках", - заявил Владимир Бондаренко.

Советник Виталия Кличко отметил, что во время карантина людей возили маршрутки "Киевпастранса", кроме того, некоторые предприниматели брали машины в аренду, чтобы доставлять горожан к рабочим местам.

"Из того, что мы знаем, ходили маршрутки Киевпастранса, людей туда пускали по пропускам. Предприятия также нанимают транспорт, чтобы развозить сотрудников".

Владимир Бондаренко также рассказал об условиях, при которых КГГА сможет открыть столичное метро. По его мнению, в Киеве не получится обеспечить строгие меры безопасности, которые ввели китайцы.

"Мы готовы к открытию метро, ​​но с ограничениями. Это маски, дезинфекция, ограничение количества людей в метро. Персонала, чтобы обеспечить это, достаточно. Но мы вряд ли сможем пускать по 10 человек в вагон, как в Китае", - подытожил советник главы горадминистрации.

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.