Торгові центри Києва планують відкрити вже до кінця травня, але є важлива умова

Як повідомляє Politeka.net, про це столичний мер Віталій Кличко заявив 18 травня під час брифінгу.

Голова КМДА прийшов до висновку, що немає сенсу відкривати ТЦ до того, як повноцінно запрацює громадський транспорт. Він додав, що киянам потрібно якось добиратися на роботу під час карантину.

"Великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди їдуть на роботу громадським транспортом, зокрема, у великі ТЦ", - зазначив Віталій Кличко.

Київський мер додав, що открытиие торгових центрів, як і запуск метро, має відбутися до кінця місяця. Згідно з планами, підземка знову запрацює з 25 травня, якщо Кабінет міністрів дозволить.

Користувачі соціальних мереж обурилися заявою Віталія Кличка і зажадали вжити заходів. Багато хто помітив, що на роботу ходити КМДА вже дозволила, а ось транспортом киян не забезпечила:

"Відкрийте ПАБИ, я втомився дивитися тверезо на все це де##про довкола"; "Запустіть громадський транспорт. Люди не працюють, тому що неможливо добратися на роботу"; "25 травня відкриють метро і 22 травня весь транспорт? Чому знаходять маршрутки???"; "Чому в эпропе і країнах третього світу, транспорт під час карантину працював і працює, вчора медики в італії сказали, що вірус буде до кінця життя, метро теж до кінця закрито буде?"; "На Милоскавской, Троєщина, вранці о 6.00 чергу на автобус 1 км була, коли закінчаться такі знущання?"; "Досить. Пора закінчувати цей цирк".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".