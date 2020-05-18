Не все так просто

З 22 травня у Києві запустять громадський транспорт, але не весь

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник голови КМДА Володимир Бондаренко, передає Politeka.net.

За словами чиновника, столична влада планує вже з 22 травня налагодити роботу наземного транспорту. Однак мова йде тільки про комунальних підприємствах - з приватних перевізників обмеження поки знімати не збираються. Це означає, що найближчим часом кияни не зможуть скористатися послугами маршрутників.

"Сподіваємося, що транспорт відновить роботу 22 травня. Хоча повноцінно це буде 25 травня. Ми говоримо про комунальному транспорті, а не приватному - маршрутках", - заявив Володимир Бондаренко.

Радник Віталія Кличка зазначив, що під час карантину людей возили маршрутки "Київпастрансу", крім того, деякі підприємці брали машини в оренду, щоб доставляти городян до робочих місць.

"З того, що ми знаємо, ходили маршрутки Київпастрансу, людей туди пускали за перепустками. Підприємства також наймають транспорт, щоб розвозити співробітників".

Володимир Бондаренко також розповів про умови, при яких КМДА зможе відкрити столичне метро. На його думку, в Києві не вийде забезпечити суворі заходи безпеки, які ввели китайці.

"Ми готові до відкриття метро, але з обмеженнями. Це маски, дезінфекція, обмеження кількості людей в метро. Персоналу, щоб забезпечити це, достатньо. Але ми навряд чи зможемо пускати по 10 чоловік у вагон, як в Китаї", - підсумував радник голови міськадміністрації.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".

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