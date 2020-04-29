Мер Києва Віталій Кличко показав, чим займається на роботі, і нарвався на критику
Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА закликав киян терпіти, незважаючи на карантин. Він виклав на Facebook ролик, який викликав неоднозначні почуття у користувачів (щоб подивитися - скрольте вниз).
Віталій Кличко показав, як можна тренуватися під час самоізоляції. Він пострибав, використовуючи подовжувач замість скакалки, поотжимался і помахав кулаками.
"Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "зброєю" :-))) Триматися, щоб перший етап ослаблення обмежень настав якомога швидше!", - підписав відео Віталій Кличко.
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Багато коментаторів негативно сприйняли заклик київського мера. Вони поділилися, що не можуть займатися на карантині, адже вдома немає відповідних умов. У деяких киян квартири менше, ніж кабінет у Кличка, про що вони повідомили у коментарях:
"У мене вдома немає стільки місця, щоб скакалкою розмахнутися.. та й щоб просто віджатися, потрібно меблі трохи посувати(("; "Це все класно спорт - це життя. Але є люди, які не мають можливості займатися спортом - інваліди!!! Ви їх позбавили можливості добиратися до місць лікування, яке припиняти не можна! Коли пустять транспорт хоча б для інвалідів! Або вони з настанням карантину перестали існувати!!!! Вирішіть вже нарешті це питання!"; "Дуже креативно. Але хіба кияни цього чекають від мера?"; "Ех Віталій, зайнявся б ти роботою, у тебе бардак, а ти...., эхэхех!"; "Ой, досить стрибати"; "Хто там в IT мерії працює - купіть йому блін скакалку, щоб не псував подовжувачі - вам же мізки винесуть коли поламається або не дай Бог пожежа".
Деякі також нагадали, що небезпечно використовувати електричні прилади не за призначенням.
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