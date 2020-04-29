Мэр Киева Виталий Кличко показал, чем занимается на работе, и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА призвал киевлян терпеть, несмотря на карантин. Он выложил на Facebook ролик, который вызвал неоднозначные чувства у пользователей (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

Виталий Кличко показал, как можно тренироваться во время самоизоляции. Он попрыгал, используя удлинитель вместо скакалки, поотжимался и помахал кулаками.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "оружием" :-))) Держаться, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно быстрее!", - подписал видео Виталий Кличко.

Многие комментаторы негативно восприняли призыв киевского мэра. Они поделились, что не могут заниматься на карантине, ведь дома нет подходящих условий. У некоторых киевлян квартиры меньше, чем кабинет у Кличко, о чем они сообщили в комментариях:

"У меня дома нет столько места, чтоб скакалкой размахнуться.. да и чтоб просто отжаться, нужно мебель чуть подвигать(("; "Это все классно спорт- это жизнь. Но есть люди в Киеве, которые не имеют возможности заниматься спортом - инвалиды!!! Вы их лишили возможности добираться к местам лечения, которое прекращать нельзя! Когда пустят транспорт хотя бы для инвалидов! Или они с наступлением карантина перестали существовать!!!! Решите уже наконец-то этот вопрос!"; "Очень креативно. Но разве киевляне этого ждут от мэра?"; "Эх Виталий, занялся бы ты работой, у тебя бардак, а ты...., эхэхех!"; "Ой, хватит прыгать"; "Кто там в IT мэрии работает - купите ему блин скакалку, чтоб не портил удлинители - вам же мозги вынесут когда поломается или не дай пожар".

Тренуйся, де можеш Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям":-))) Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше! Gepostet von Віталій Кличко am Dienstag, 28. April 2020

Некоторые также напомнили, что опасно использовать электрические приборы не по назначению.

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