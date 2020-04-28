В першу чергу київська влада запустить роботу торгівлі та сфери послуг, але при певних умовах
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у вівторок, 28 квітня, повідомляє Politeka.net. За його словами, 12 травня в столиці почнуть пом'якшувати карантинні обмеження.
Перший етап пом'якшення заходів торкнеться бізнес, за умови, що будуть дотримані умови. Відкритися дозволять:
- непродовольчим магазинам площею до 300 кв. метрів (за умови обробки приміщення два рази на день),
- паркам і скверам (можна буде гуляти групами по дві особи),
- ринкам (потрібна згода уряду),
- кав'ярням (можна буде продавати каву на винос),
- Мафам (шаурма, фастфуд),
- салонам краси (за умови обслуговування 1 клієнта на 10 кв. метрів),
- невеликим підприємствам, які займаються виробництвом продовольчих товарів та побутового обслуговування,
- нотаріальним конторам та послугам юристів/адвокатів.
Зазначимо, що Кличко не зміг відповісти на питання з приводу того, коли в столиці буде запущено метро та громадський транспорт. Він заявив, що метро відкриють лише після рішення уряду.
Що стосується громадського транспорту, він буде працювати в обмеженому режимі. Підприємствам необхідно буде самостійно організовувати підвезення співробітників на роботу.
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Нагадаємо, що карантин можуть скасувати завчасно, термінова заява Шмигаля: "Не треба буде чекати".
Як повідомляла Politeka, Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".
Також Politeka писала, що Кличко розгнівав людей планом ослаблення карантину: «У самому центрі Києва безліч людей».