В першу чергу київська влада запустить роботу торгівлі та сфери послуг, але при певних умовах

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у вівторок, 28 квітня, повідомляє Politeka.net. За його словами, 12 травня в столиці почнуть пом'якшувати карантинні обмеження.

Перший етап пом'якшення заходів торкнеться бізнес, за умови, що будуть дотримані умови. Відкритися дозволять:

непродовольчим магазинам площею до 300 кв. метрів (за умови обробки приміщення два рази на день),

паркам і скверам (можна буде гуляти групами по дві особи),

ринкам (потрібна згода уряду),

кав'ярням (можна буде продавати каву на винос),

Мафам (шаурма, фастфуд),

салонам краси (за умови обслуговування 1 клієнта на 10 кв. метрів),

невеликим підприємствам, які займаються виробництвом продовольчих товарів та побутового обслуговування,

нотаріальним конторам та послугам юристів/адвокатів.

Зазначимо, що Кличко не зміг відповісти на питання з приводу того, коли в столиці буде запущено метро та громадський транспорт. Він заявив, що метро відкриють лише після рішення уряду.

Що стосується громадського транспорту, він буде працювати в обмеженому режимі. Підприємствам необхідно буде самостійно організовувати підвезення співробітників на роботу.

Нагадаємо, що карантин можуть скасувати завчасно, термінова заява Шмигаля: "Не треба буде чекати".

Як повідомляла Politeka, Кличко висловився про відкриття метро, спантеличивши киян: "Деякі країни вже відкрили".

Також Politeka писала, що Кличко розгнівав людей планом ослаблення карантину: «У самому центрі Києва безліч людей».