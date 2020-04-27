У Києві затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака

Як повідомляє "Київ Оперативний", затримання відбулося 26 квітня на вулиці Льва Толстого. (Щоб переглянути відео - прокролльте вниз)

Правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, який їхав з вимкненими фарами. За кермом виявилася депутат Київради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Поруч з нею сидів Слончак Володимир Вікторович - заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Згідно з повідомленням, він "вирішив трохи подуріти перед панночкою, а тому постійно казав: "та ви знаєте, хто ми", "і завтра ось вас тут і сліду не буде" і тд."

Такі заяви не подіяли на поліцейських. Тоді Слончак вийшов з авто, і вирішив довести свій авторитет кулаками. Заступник Кличка накинувся на патрульного.

За даними народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського, в ході конфлікту Слончак бив поліцейського в обличчя.

Заступника Кличко затримали, а поліцейському викликали швидку і госпіталізували з травмою.

Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп'яніння. Машина виїхала на штраф-майданчик. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка сфотографувала цю подію.

Нагадаємо, раніше в скандалі засвітився інший заступник Віталія Кличка.

14 квітня стало відомо, що співробітники СБУ взялися за першого заступника Кличко Миколи Поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника.

Кличко на час розслідування відсторонив від посади свого першого заступника Миколи Поворозника.

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.