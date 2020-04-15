Мэру Киева Виталию Кличко сойдут с рук ошибки его заместителя Николая Поворозника

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Вячеслав Чечило.

Накануне в украинской столице прогремел коррупционный скандал с участием замглавы КГГА Николаем Поворозником. Полиция и сотрудники СБУ провели в кабинете чиновника обыск в рамках уголовного дела о вымогательстве взятки. Сам Виталий Кличко уже прокомментировал ситуацию и заявил, что не будет защищать зама.

Как заметил Вячеслав Чечило, подобные эпизоды никак не влияют на рейтинг Виталия Кличко. Журналист уверен, что и на этот раз мэру все простят.

"Почитал новости о попавшемся на взятке первом замглавы КГГА Поворознике и порадовался за Виталия Кличко, на рейтинге которого не отражаются ни скандалы, ни сходящая с ума от жадности «молодая команда», ни полный завал в работе. Да, собственно ничего", - отметил аналитик в сосцети.

Вячеслав Чечило провел параллель с Владимиром Зеленским. По его наблюдениям, президенту тоже забывают провалы подчиненных, а причина в том, что никто этих политиков не воспринимает серьезно. По словам автора, украинцы попросту не ждут от Кличко и Зеленского важных решений и ответственности.

"Избиратель прощает этим двум, случайно попавшим в политику людям, то, чего он не прощает больше никому. Типа, ведь много требовать от них просто бессмысленно. «Маленькая собачка всю жизнь за щенка проживет», даже в случае, если ты здоровый и тупой кобель", - подытожил он.

Пользователи социальной сети возмутились ситуацией. Некоторые усомнились, что Кличко "святой" и ничего не знал о планах Поворозника:

"Большинство не думает головой"; "В этих двух типах средний избиратель видит себя, каким он сам был бы, если бы попёрло, подфартило, свезло. На свою мечту не обижаются"; "Не верится что 1-й зам сам себе режиссёр. Все равно должен быть главный режиссёр. Когда уже ему лапти сплетут..?!"; "Людям карантин- себе взятки!!!"; "Мысль о том, что у киевлян градоначальник - это боксер-чемпион, компенсирует все его мыслимые и немыслимые провалы. Этот город уже не спасти...".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.