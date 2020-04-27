В Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака

Как сообщает "Киев Оперативный", задержание произошло 26 апреля на улице Льва Толстого. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)

Правоохранители остановили автомобиль Mercedes, который ехал с выключенными фарами. За рулем оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Рядом с ней сидел Слончак Владимир Викторович - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Согласно сообщению, он "решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете, кто мы", "и завтра вот вас здесь и следа не будет" и тд."

Такие заявления не подействовали на полицейских. Тогда Слончак вышел из авто, и решил доказать свой авторитет кулаками. Заместитель Кличко набросился на патрульного.

По данным народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, в ходе конфликта Слончак бил полицейского в лицо.

Заместителя Кличко задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Костенко отказалась от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. Машина уехала на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая запечатлила это событие.

Напомним, ранее в скандале засветился другой зам Виталия Кличко.

14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за первого заместителя Кличко Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Кличко на время расследования отстранил от должности своего первого заместителя Николая Поворозника.

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.