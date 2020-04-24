24 квітня Київ знову очолив рейтинг найзабрудненіших міст світу

Як повідомляє Politeka.net, індекс забруднення повітря за версією QIAir перевищено у три рази. Показники досягли червоного рівня небезпеки.

Згідно з результатами моніторингу, вранці 24 квітня індекс забруднення Києва склав 159 балів. Варто відзначити, що експерти вважають нормою 50 балів.

Їдкий смог над українською столицею видно неозброєним оком. Ситуацію помітно погіршує задимленість через масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

Користувачі соціальних мереж поділилися кадрами задимленого міста і поскаржилися на жахливий запах:

"Палять по ночах. І запах зовсім не лісових пожеж... Технічна гар.."; "А я вже нервувати почав що першість проср@чи"; "найсумніше, що за підпали ніхто не відповість"; "Весь Печерськ - в серпанку смогу... Вид з балкона"; "як тільки стемніє і до ранку, Київ накриває нестерпна, задушливий сморід"; "Що робиться для того що б цього не було? Що спалюють ночами? Що? Це не зміг від пожеж".

Користувач Marianna Morgenstern і зовсім припустила, що киян цілеспрямовано труять:

"Потрібно просто задатися питанням: куди діваються адовые тонни щоденного столичного сміття і небезпечних відходів? Адже допотопний сміттєспалювальний завод не тільки вже давно працює без очисних фільтрів, але і не справляється з дикими обсягами столичного сміття. А офіційні сміттєзвалища давно переповнені і являють собою Чорнобиль екологічний. Так куди тоді дівається весь київський сміття? Може бути, дійсно сміття та небезпечні відходи ночами просто палять, самим диким, відкритим способом? Палять скрізь, на територіях міських ТЕЦ, котелень, в помзонах, в лісопосадках, на околицях. Джгут і труять киян смертельними отрутами. Київ давно вже перетворили в газову камеру. Відбувається реальний геноцид киян".

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