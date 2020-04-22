Прорив труби в центрі Києва перетворився в нову пам'ятку

Як повідомляє Politeka.net мешканці столиці записали НП на відео і висміяли несподіваний подарунок від комунальників у соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Демо-версію нового фонтану, як в Еміратах, показали сьогодні вночі комунальні служби біля ТЦ" Гулівер. Начебто непогано, як вам?", - поділився автор відеоролика.

записаних На кадрах можна помітити, як потужний струмінь води б'є з труби на перехресті біля торгового центру. Незапланований фонтан піднімається на пристойну висоту - до самого світлофора, який красиво підсвічується воду зеленим і червоним кольорами. Єдина проблема - він заливає все навколо.

Киянам видовище здалося забавним. Вони поділилися емоціями в коментарях. Деякі навіть придумали назву для нової пам'ятки Києва.

Демо-версию нового фонтана, как в Эмиратах, показали сегодня ночью коммунальные службы возле ТЦ Гулливер. Вроде неплохо, как вам? Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 22. April 2020

"Ще пів рочки і будемо так само х... жити як в еміратах, можуть, якщо захочуть)"; "Яка краса! З підсвічуванням! Скільки всього роблять для нас, поки ми сидимо вдома. Ось скоро ще можна буде піти в музей, взагалі шикарно! Спасибі!"; "Новини! Нещодавно в Києві за мільйон гривень був відкритий перший комунальний фонтан "12 оргазмів газону". Мешканці та гості столиці в захваті!"; "Він музичний?".

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