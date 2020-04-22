Прорыв трубы в центре Киева превратился в новую достопримечательность

Как сообщает Politeka.net, жители столицы записали ЧП на видео и высмеяли неожиданный подарок от коммунальщиков в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Демо-версию нового фонтана, как в Эмиратах, показали сегодня ночью коммунальные службы возле ТЦ Гулливер. Вроде неплохо, как вам?", - поделился автор видеоролика.

На записанных кадрах можно заметить, как мощная струя воды бьет из трубы на перекрестке у торгового центра. Незапланированный фонтан поднимается на приличную высоту - до самого светофора, который красиво подсвечивает воду зеленым и красным цветами. Единственная проблема - он заливает все вокруг.

Киевлянам зрелище показалось забавным. Они поделились эмоциями в комментариях. Некоторые даже придумали название для новой достопримечательности Киева.

Демо-версию нового фонтана, как в Эмиратах, показали сегодня ночью коммунальные службы возле ТЦ Гулливер. Вроде неплохо, как вам? Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 22. April 2020

"Ещё пол годика и будем так же х... жить как в эмиратах, могут, если захотят)"; "Какая красота! С подсветкой! Сколько всего делают для нас, пока мы дома сидим. Вот скоро еще можно будет в музей пойти, вообще шикарно! Спасибо!"; "Новости! Недавно в Киеве за миллион гривен был открыт первый коммунальный фонтан "12 оргазмов газона". Жители и гости столицы в восторге!"; "Он музыкальный?".

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