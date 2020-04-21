Незвичайне погодне явище помітили під Киевом
У понеділок, 21 квітня, біля столиці пронеслися пилові вихори дуже схожі на смерчі. Фото явища опублікували в Facebook. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
«Вчора під Києвом бачив ось такий пиловий вихор. Не смерч звичайно, але такого потужного вихору я, здається, ще не бачив. На фотографіях власне - зародження вихору, найбільша висота і загасання», - написав користувач, який опублікував фото.
Автор знімків зазначив, що сфотографував тільки самий великий вихор, але було ще пару поменше.
Користувачі мережі приголомшені тим, що відбувається.
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«Млинець, ось це часи настали, як ніби кадр з фільму про апокаліпсис», «Я так бачу клімат в Україні зовсім змінився, будуть ще і торнадо на додаток до всіх бід», - пишуть в коментарях.
Ймовірно, найближчим часом незвичайних явищ може стати більше. Згідно з прогнозами метеорологів, вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.
Потепління клімату може призвести до того, що в районі Києва почне процвітати виноробство, а на півночі країни вже зараз успішно вирощують абрикоси. При цьому потепління може цілком стати катастрофічним з-за масового вимирання комах, які не можуть пристосуватися до нових умов.
Нагадаємо, українців попередили про небезпечних погодних аномаліях вже цього літа, «готуйтеся до…».
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