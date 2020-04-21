Незвичайне погодне явище помітили під Киевом

У понеділок, 21 квітня, біля столиці пронеслися пилові вихори дуже схожі на смерчі. Фото явища опублікували в Facebook. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

«Вчора під Києвом бачив ось такий пиловий вихор. Не смерч звичайно, але такого потужного вихору я, здається, ще не бачив. На фотографіях власне - зародження вихору, найбільша висота і загасання», - написав користувач, який опублікував фото.

Автор знімків зазначив, що сфотографував тільки самий великий вихор, але було ще пару поменше.

Користувачі мережі приголомшені тим, що відбувається.

«Млинець, ось це часи настали, як ніби кадр з фільму про апокаліпсис», «Я так бачу клімат в Україні зовсім змінився, будуть ще і торнадо на додаток до всіх бід», - пишуть в коментарях.

Ймовірно, найближчим часом незвичайних явищ може стати більше. Згідно з прогнозами метеорологів, вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Потепління клімату може призвести до того, що в районі Києва почне процвітати виноробство, а на півночі країни вже зараз успішно вирощують абрикоси. При цьому потепління може цілком стати катастрофічним з-за масового вимирання комах, які не можуть пристосуватися до нових умов.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечних погодних аномаліях вже цього літа, «готуйтеся до…».

Як повідомляла Politeka, "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

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