Такой температуры в Киеве еще не было в марте

В столице температура воздуха прогрелась до невероятной отметки

К Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве был температурный рекорд.

Так, среднесуточная температура воздуха превысила значения всех лет в истории наблюдения.

Ранее еще 12 марта температурный рекорд был зафиксирован еще в 1915 году, тогда температура воздуха составляла + 9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 ° С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3 ° С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта ", – сказали в Центральной геофизической обсерватории.

Напомним, что в Киеве побиты столетние рекорды по температуре воздуха. 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, чего не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.

Также мы писали, что в Харькове температура побила все рекорды.

Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Об этом информирует сайт "Климатический мониторинг".

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

Как сообщала Politeka, морозы и не только: одесситов предупредили о "переломной" погоде на выходных.

Также Politeka писала, что погода снова устроит украинцам американские горки, свежий прогноз.