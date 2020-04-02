Під Києвом пропав дитина 12-ти років
У місті Ржищів Київської області Кагарлицьке відділення поліції кинуло сили на пошуки Яни Дзюби, яка першого квітня близько 14:30 залишила місце свого проживання (м. Ржищів, вул. Заводська) і досі не повернулася. Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 12-13 років, зріст 154 см, середньої статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світле, довге.
Була одягнена в чорну куртку, сіру кофту і спортивні штани, чорні текстильні кросівки із зображенням квітів.
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При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".
Нагадаємо, що вулицями Києва гуляв 2-річний роздягнений дитина без нагляду.
Небайдужа киянка помітила самотнього дитини і звернулася в поліцію.
Інцидент стався на вулиці Кибальчича, де люди помітили маленького хлопчика. Дитина двох років був одягнений не по погоді.
Жінка, яка заявила в поліцію, вийшла на вулицю до 2-річному малюку і покрила своїм одягом.
Поліцейські негайно почали опитувати людей на сусідніх вулицях, щоб знайти рідню малюка. До інспекторам звернулася бабуся хлопчика і повідомила, що вона вийшла з дому і залишила дитину з її прабабусею і прадідусем, а коли повернулася, то виявила, що хлопчика немає.
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