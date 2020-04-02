Дитина пішла з дому і не повернувся

Під Києвом пропав дитина 12-ти років

У місті Ржищів Київської області Кагарлицьке відділення поліції кинуло сили на пошуки Яни Дзюби, яка першого квітня близько 14:30 залишила місце свого проживання (м. Ржищів, вул. Заводська) і досі не повернулася. Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік Київ Оперативний фейсбук.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 12-13 років, зріст 154 см, середньої статури, обличчя кругле, очі блакитні, волосся світле, довге.

Була одягнена в чорну куртку, сіру кофту і спортивні штани, чорні текстильні кросівки із зображенням квітів.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що вулицями Києва гуляв 2-річний роздягнений дитина без нагляду.

Небайдужа киянка помітила самотнього дитини і звернулася в поліцію.

Інцидент стався на вулиці Кибальчича, де люди помітили маленького хлопчика. Дитина двох років був одягнений не по погоді.

Жінка, яка заявила в поліцію, вийшла на вулицю до 2-річному малюку і покрила своїм одягом.

Поліцейські негайно почали опитувати людей на сусідніх вулицях, щоб знайти рідню малюка. До інспекторам звернулася бабуся хлопчика і повідомила, що вона вийшла з дому і залишила дитину з її прабабусею і прадідусем, а коли повернулася, то виявила, що хлопчика немає.

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