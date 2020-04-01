Люди з необережності спалили ліс на Київщині

Люди підпалили суху траву, а вогонь з-за сильного вітру перекинувся на ліс в Переяславі в Київській області. Про це розповів лісничий ДП «Переяслав-Хмельницький лісгосп» Володимир місцевим ЗМІ, повідомляє Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Ми побачили в камери, горить поле. Виїхали на місце події, щоб не допустити займання лісу. Але через вітер вогонь дуже швидко поширилася. На полі та на території дачного кооперативу працювали рятувальники. А ми гасили лісову пожежу. У цьому процесі брали участь працівники п'яти лісництв. Врятували ліс тим, що пустили трактори для опахивания. Написали в поліцію заяву, щоб знайшли винуватця, який запалив суху траву», – повідомляє головний лісничий.

У лісгоспі відзначають, що під час пожежі повз палаючого лісу проїжджало велику кількість машин, люди виходили знімати на відео, але ніхто не допоміг у гасінні вогню.

«Хоча пожежа в лісі – це не тільки проблема лісівників та рятувальників. Це наша загальна біда», – каже Павлик.

Зазначимо, що штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах знаходяться в межах від 85 грн до 255 грн і на посадових осіб - від 255 грн. до 850 грн. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем українцям загрожує лише штраф від 255 грн до 1029 грн.

В мережі користувачі вже почали виходити з себе: «Навіщо його гасити? Нехай вже згорить нарешті все нафіг разом з тими українськими тупоголовими дебілами, що ту траву палять!!!».

Нагадаємо, що в Києві поліцейські оштрафували продавця кондитерських виробів.

Поліцейські доставили 40-річного киянина у Подільське управління поліції, де склали протокол за ст. 44-3 за порушення правил карантину. Йому виписали штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кияни обурилися через таких «подвійних стандартів» і згадали, що інший бізнес, побільше, продовжує працювати:

«А кондитерська продукція - це не продукти харчування? Чого ж ви тоді Рошены не позакривали? Що за подвійні стандарти?», «Як щодо мережі РОШЕН? Там продукти крайньої необхідності? Вобще подвійні стандарти ніхто не відміняв.».

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