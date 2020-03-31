Чоловік чинив опір при затриманні та погрожував вбити себе

Під Києвом відправили за ґрати серійного автокрадія

Про це розповіла прес-служба поліції Київської області, повідомляє Politeka.

Зловмисник розшукувався за скоєння серії крадіжок елітних автомобілів в Києві.

Зазначимо, що під час затримання в Борисполі злодій пошкодив припарковані поліцейські машини і стріляв з пістолета, погрожуючи себе вбити. Він приставив пістолет до скроні, коли побачив, що від гонитви поліції не втекти.

Стало відомо, що автоугонщику обрали запобіжний захід у вигляді затримання під вартою.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і по 1 ч. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Крім того, ресурс Київ Оперативний провів розслідування і встановив особу затриманого в Борисполі. Так, автоугонщиком виявився якийсь Зураб Тавберидзе, який перебував у розшуку вже тривалий час. За отриманою інформацією, на його рахунку близько 600 викрадень автомобілів.

Нагадаємо, що в Києві на час карантину можливо пересуватися тільки на приватних автомобілях, також при собі обов'язково мати паспорт.

У Києві на період карантинних заходів обмежено рух транспорту для в'їзду і виїзду зі столиці, особливо для громадського транспорту і спецавтобусов міжміського та міжобласного сполучення. Про це розповіли в прес-службі Київської мерії.

«До 24 квітня включно введено заборону на регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», - повідомили в прес-службі КМДА.

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