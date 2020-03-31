У Києві почали діяти нові правила під час карантину

У Києві на час карантину можливо пересуватися тільки на приватних автомобілях, також при собі обов'язково мати паспорт

У Києві на період карантинних заходів обмежено рух транспорту для в'їзду і виїзду зі столиці, особливо для громадського транспорту і спецавтобусов міжміського та міжобласного сполучення. Про це розповіли в прес-службі Київської мерії, повідомляє Politeka.

«До 24 квітня включно введено заборону на регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», - повідомили в прес-службі КМДА.

Так, перевозити пасажирів на приватних авто можливо буде тільки через контрольно-пропускні пункти, де вибірково водіям і пасажирам буде проводитися температурний скринінг. Якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися, почнуть обстежити всіх. Якщо скринінг покаже наявність температури, то таких людей будуть відправляти в лікарню або на самоізоляцію на 14 днів.

Крім цього, всі громадяни відтепер повинні брати з собою паспорт у громадські місця.

Нагадаємо, що в Дніпрі працюють лазні і сауни під час карантину. За минулий тиждень за порушення режиму оформили 17 протоколів. У Дніпрі люди вільно розгулюють по вулицях, машин менше в місті не стало, незважаючи на посилений карантин.

«Незважаючи навіть на карантинні заходи, менша кількість людей на вулицях міста і машин, все ж порушень громадського порядку не стало менше», повідомили в прес-службі поліції Дніпра.

Так, днями в Дніпрі поліція накрила кілька лазень і саун, працюючих під час карантину. Власники були оштрафовані.

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