В Киеве начали действовать новые правила во время карантина

В Киеве на время карантина возможно передвигаться только на частных автомобилях, также при себе обязательно иметь паспорт

В Киеве на период карантинных мероприятий ограничено движение транспорта для въезда и выезда из столицы, особенно для общественного транспорта и спецавтобусов междугороднего и межобластного сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской мэрии, сообщает Politeka.

«До 24 апреля включительно введен запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения», - сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, перевозить пассажиров на частных авто возможно будет только через контрольно-пропускные пункты, где выборочно водителям и пассажирам будет проводиться температурный скрининг. Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, начнут обследовать всех. Если скрининг покажет наличие температуры, то таких людей будут отправлять в больницу или на самоизоляцию на 14 дней.

Кроме этого, все граждане отныне должны брать с собой паспорт в общественные места.

Напомним, что в Днепре работают бани и сауны во время карантина. За прошедшую неделю за нарушение режима оформили 17 протоколов. В Днепре люди свободно разгуливают по улицам, машин меньше в городе не стало, несмотря на усиленный карантин.

«Несмотря даже на карантинные мероприятия, меньшее количество людей на улицах города и машин, все же нарушений общественного порядка не стало меньше», — сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Так, на днях в Днепре полиция накрыла несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.

Напомним, в Киеве появились автоматы с медицинскими масками, фото: установлены циничные цены

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: что известно

Также Politeka писала, техногенная катастрофа в Киеве: улицы ушли под воду, видео ЧП