В мережі показали справжніх «героїв нашого часу» – лікарів зі шрамами від масок, які рятують життя хворих коронавірусом

Фото своєї колеги в інфекційному відділенні показав лікар київської лікарні Володимир Лиходиевский, пише Politeka.

«А це – шрами від маски в моїй реанімаційної медсестри, яка працює сьогодні одна. Робота в умовах обмежених ресурсів. Але самий страшний дефіцит у нас – це не дефіцит масок, а дефіцит персоналу», – багатозначно зауважив Лиходеевский.

В коментарях українці і дякують рятівницю, і хвалять, деякі нарікають на те, що пенсіонери не сидять вдома.

«Медики– це герої!», «Грошей їй відправте благословення у неї достатньо», «При з\п, нижче ніж у працівників Макдака, дякую що взагалі залишилися ... Я зараз шкодую, що свого часу не пішла в медучилищі :( Але я б вам не допомогла б у тому випадку, тому що давно працювала б якщо не в Німеччині, то в Польщі. А ви не берете волонтерів без медосвіти, але на зарплату? А то з таким карантином скоро більшість збанкрутує», «Тримайтеся!!! Спасибі! Ми сидимо вдома!!!», «Низький уклін цим людям які не кинули все до біса і роблять свою роботу», «Бідна жінка ((( Все тільки починається, а медиків уже не вистачає . Зате «безсмертні» пенсіонери продовжують блукати вулицями Києва», «Ви це показуйте фото тим дикунам, що від обсервації відмовляються.», – пишуть в мережі користувачі.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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