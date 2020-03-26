Кияни зняли на камеру безхатченка, якого «звалив» коронавірус

У Києві на вулиці міста помітили безхатченка, який заснув просто на землі і при цьому обмочився. Про це пише Знай (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Місцевий житель зняв на відео безхатченка, який лежав на траві в калюжі в Солом'янському районі Києва.

Очевидець допускає, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому він і умочіть у сні.

За цьому, сеча потекла й на тротуар, перехожим під ноги.

"Людини коронавірус просто звалив з ніг. Ось вже і вакцина вийшла», – зазначив автор відео.

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У мережі показали, як виглядає Київ у розпал карантину через пандемію коронавіруса. Цікаво, що незважаючи на те, що кількість інфікованих у Києві продовжує зростати з кожним днем, багато кияни не поспішають одягати маски на вулиці і в громадських місцях.

Більш того, частина українців сприймають карантин як привід прогулятися по парку, що і можна побачити на свіжих фото.

Також у місті можна помилуватися першим цвітінням дерев. У Києві зацвіли сакури, абрикоси і магнолії.

Нагадаємо, що на Київщині затримали неповнолітніх злодіїв. Два підлітки вирішили нажитися на крадіжці в селі Карапиши в Київській області. Місцеві жителі поскаржилися в поліцію на неповнолітніх зловмисників, які крали майно та боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Неповнолітні займалися крадіжками з гаражних і підсобних приміщень. Так, вони змогли вивезти мопед, велосипед, болгарку, а також інше крали майно.

Під час розшуку поліцейські встановили особи, причетні до крадіжки. Ними виявилися двоє місцевих підлітків 12 і 15 років. Під час обшуку 15-річного хлопця поліція вилучила крадені речі і чотири гранати. Як пояснив правоохоронцям хлопець, боєприпаси він вкрав.

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