Кияни зняли на камеру безхатченка, якого «звалив» коронавірус
У Києві на вулиці міста помітили безхатченка, який заснув просто на землі і при цьому обмочився. Про це пише Знай (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Місцевий житель зняв на відео безхатченка, який лежав на траві в калюжі в Солом'янському районі Києва.
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За цьому, сеча потекла й на тротуар, перехожим під ноги.
"Людини коронавірус просто звалив з ніг. Ось вже і вакцина вийшла», – зазначив автор відео.
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У мережі показали, як виглядає Київ у розпал карантину через пандемію коронавіруса. Цікаво, що незважаючи на те, що кількість інфікованих у Києві продовжує зростати з кожним днем, багато кияни не поспішають одягати маски на вулиці і в громадських місцях.
Більш того, частина українців сприймають карантин як привід прогулятися по парку, що і можна побачити на свіжих фото.
Також у місті можна помилуватися першим цвітінням дерев. У Києві зацвіли сакури, абрикоси і магнолії.
Нагадаємо, що на Київщині затримали неповнолітніх злодіїв. Два підлітки вирішили нажитися на крадіжці в селі Карапиши в Київській області. Місцеві жителі поскаржилися в поліцію на неповнолітніх зловмисників, які крали майно та боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.
Неповнолітні займалися крадіжками з гаражних і підсобних приміщень. Так, вони змогли вивезти мопед, велосипед, болгарку, а також інше крали майно.
Під час розшуку поліцейські встановили особи, причетні до крадіжки. Ними виявилися двоє місцевих підлітків 12 і 15 років. Під час обшуку 15-річного хлопця поліція вилучила крадені речі і чотири гранати. Як пояснив правоохоронцям хлопець, боєприпаси він вкрав.
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