Киевляне сняли на камеру бездомного, которого «свалил» коронавирус

В Киеве на улице города заметили бездомного, который уснул просто на земле и при этом обмочился. Об этом пишет Знай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местный житель снял на видео бездомного, который лежал на траве в луже в Соломенском районе Киева.

Очевидец допускает, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому он и обмочился во сне.

При этом, моча потекла и на тротуар, прохожим под ноги.

"Человека коронавирус просто свалил с ног. Вот уже и вакцина вышла», – отметил автор видео.

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В сети показали, как выглядит Киев в разгар карантина из-за пандемии коронавируса. Интересно, что несмотря на то, что количество инфицированных в Киеве продолжает рости с каждым днем, многие киевляне не спешат одевать маски на улице и в общественных местах.

Более того, часть украинцев воспринимают карантин как повод прогуляться по парку, что и можно увидеть на свежих фото.

Также в городе можно полюбоваться первым цветением деревьев. В Киеве зацвели сакуры, абрикосы и магнолии.

Напомним, что на Киевщине задержали несовершеннолетних воров. Два подростка решили нажиться на воровстве в селе Карапиши в Киевской области. Местные жители пожаловались в полицию на несовершеннолетних злоумышленников, которые воровали имущество и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Несовершеннолетние занимались воровством из гаражных и подсобных помещений. Так, они смогли вывезти мопед, велосипед, болгарку, а также другое крали имущество.

Во время розыска полицейские установили личности, причастные к краже. Ими оказались двое местных подростков 12 и 15 лет. Во время обыска 15-летнего парня полиция изъяла краденые вещи и четыре гранаты. Как пояснил парень правоохранителям, боеприпасы он украл.

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