У Києві розширили маршрути автобусів і тролейбусів

У столиці України розширили перелік маршрутів громадського транспорту, які будуть діяти на період карантину. Про це стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Олександра Густелева.

Зараз вже діє спецмаршрут № 99-Д, який починається від станції метро «Мінська» і прямує до станції метро «Нивки» через Діагностичний центр. У цьому маршруті з'єднали два звичних киянам маршруту, 99-й і 32-й, щоб медики могли дістатися до роботи в умовах обмежень карантину.

У КМДА додали, що з 26 березня в Києві почне працювати тролейбусний маршрут № 25 від проспекту Свободи до станції метро «Почайна», який допоможе жителям житлового масиву «Виноградар» добиратися на роботу.

Густелев нагадав, що на період карантину громадський транспорт діє тільки для тих, хто має перепустка, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту.

Як ми раніше повідомляли, у Києві вводиться масочний режим. Маски обов'язкові будуть для тих, хто працює в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті столиці.

Забезпечити впровадження масочного режиму повинні Національна поліція та районні у містах Києві державні адміністрації.

Нагадаємо, що в Києві з 26 березня перекриють відразу кілька доріг. Так, рух буде частково обмежено на частині вулиці Блакитного і на вулиці Лесогорской з 8 ранку 26 березня до 9 вечора 28 березня.

На частини вул. Лесогорская (перетин з ін. Науки) і на вул. Блакитного (від просп. Науки до вул. Добрий шлях) будуть оновлювати покриття.

Під час робіт рух на вулицях буде частково обмежено. Об'їхати частина вул. Блакитного можна по пер. Тихвінському.

Також частково обмежать рух на Эстакадном з'їзді на Набережному шосе з 28 березня по 27 квітня.

Роботи триватимуть з 28 березня по 27 квітня.

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