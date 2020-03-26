В Киеве расширили маршруты автобусов и троллейбусов

В столице Украины расширили перечень маршрутов общественного транспорта, которые будут действовать на период карантина. Об этом стало известно из сообщения заместителя главы КГГА Александра Густелева.

Сейчас уже действует спецмаршрут № 99-Д, который начинается от станции метро «Минская» и направляется к станции метро «Нивки» через Диагностический центр. В этом маршруте соединили два привычных киевлянам маршрута, 99-й и 32-й, чтобы медики могли добраться до работы в условиях ограничений карантина.

В КГГА добавили, что с 26 марта в Киеве начнет работать троллейбусный маршрут № 25 от проспекта Свободы до станции метро «Почайна», который поможет жителям жилого массива «Виноградарь» добираться на работу.

Густелев напомнил, что на период карантина общественный транспорт действует только для тех, кто имеет пропуск, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты.

Как мы ранее сообщали, в Киеве вводится масочный режим. Маски обязательны будут для тех, кто работает в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте столицы.

Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные в Киеве государственные администрации.

Напомним, что в Киеве с 26 марта перекроют сразу несколько дорог. Так, движение будет частично ограничено на части улице Блакитного и на улице Лесогорской с 8 утра 26 марта до 9 вечера 28 марта.

На части ул. Лесогорская (пересечение с пр. Науки) и на ул. Блакитного (от просп. Науки до ул. Добрый шлях) будут обновлять покрытие.

Во время работ движение на улицах будет частично ограничено. Объехать часть ул. Блакитного можно по пер. Тихвинском.

Также частично ограничат движение на Эстакадном съезде на Набережном шоссе с 28 марта по 27 апреля.

Работы продлятся с 28 марта по 27 апреля.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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