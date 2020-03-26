З чим доведеться зіткнуться киянам у найближчі дні

У Києві обмежать рух транспорту

У Києві з 26 березня перекриють відразу кілька доріг. Так, рух буде частково обмежено на частині вулиці Блакитного і на вулиці Лесогорской з 8 ранку 26 березня до 9 вечора 28 березня.

На частини вул. Лесогорская (перетин з ін. Науки) і на вул. Блакитного (від просп. Науки до вул. Добрий шлях) будуть оновлювати покриття.

Під час робіт рух на вулицях буде частково обмежено. Об'їхати частина вул. Блакитного можна по пер. Тихвінському.

Також частково обмежать рух на Эстакадном з'їзді на Набережному шосе з 28 березня по 27 квітня.

На естакади з'їзду з Дніпровського спуску на Набережному шосе работкини КП "Київавтошляхміст" ремонтувати деформаційні шви.

Роботи триватимуть з 28 березня по 27 квітня.

Нагадаємо, що в Києві вводиться масочний режим. У столиці в умовах діючого карантину вводиться обов'язковий масковий режим. Маски обов'язкові будуть для тих, хто працює в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті столиці.

Забезпечити впровадження масочного режиму повинні Національна поліція та районні у містах Києві державні адміністрації.

Також ми повідомляли, у Києві зникла 20-річна дівчина. Альбіна Ванадзе пішла з дому 19 березня і досі не повернулася.

В останній раз молоду киянку бачили в районі Труханового острова.

Прикмети: на вигляд 20 років (або трохи менше), зростання – 1,62 метра, волосся до плечей, пофарбовані в червоний колір.

Особлива прикмета: родимка в пупку.

На момент зникнення була одягнена в короткий плащ світло-бежевого кольору, сіру шапку з рожевою написом «Нью-Йорк», світлі джинси, шарф гірчичного кольору. Взута у білі кросівки зі вставками рожевого кольору.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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