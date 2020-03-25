Кияни в ув'язненні влаштували флешмоб, не виходячи зі своїх квартир

Кияни на карантині за коронавирусу намагаються не сумувати, а підтримувати один одного у важку хвилину, переймаючи досвід у італійців. Так, вони зібралися біля вікон і заспівали хором Гімн України. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Пісня звучала з вікон ЖК «Комфорт Таун».

Зазначимо, що колективне спів з вікон своїх квартир – флешмоб, який поширюється по країнах, яких відправили на карантин. Нудьгуючи під замком і не знаючи, чим себе зайняти і як підтримати бадьорий настрій, люди влаштовують цілі концерти на власних балконах, граючи на різних інструментах і співаючи разом відомі пісні.

Поки немає інформації, скільки людей взяли участь у київському флешмобі.

Закінчивши співати, мешканці будинку прокричали «Слава Україні!», і закликали охочих наслідувати їх прикладу.

Нагадаємо, що поліція виявила підпільний цех антисептиків під Києвом.

У Києві приклыли нелегальне виробництво антисептиків. Незаконну діяльність зловмисники організували в занедбаному сільському будинку культури в селі Козаровичі Київської області.

Під час обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфекційного засобу, місткості та етикетки на розфасовану готову продукцію.

В поліції працюють над розшуком всіх причетних до незаконного виробництва антисептиків, а також способи збуту.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення інциденту. У багатьох він викликав шквал обурення.

«Раз держава не може забезпечити антисептиком, так підпільні "підприємці" зроблять це за них...», «Цікава позиція держави. Оголосили драконівські заходи по боротьбі з поширенням вірусу. Забезпечити населення антисептиками, які на 70% складається з спирту, який повністю здійснюється тільки на державних заводах, не змогли, а тепер ще борються з тим щоб у людей хоч якийсь антисептик був»», – пишуть в мережі.

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