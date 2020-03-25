Киевляне в заточении устроили флешмоб, не выходя из своих квартир

Киевляне на карантине по коронавирусу стараются не унывать, а поддерживать друг друга в тяжелую минуту, перенимая опыт у итальянцев. Так, они собрались у окон и спели хором Гимн Украины. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Песня звучала из окон ЖК «Комфорт Таун».

Отметим, что коллективное пение из окон своих квартир – флешмоб, который распространяется по странам, граждан которых отправили на карантин. Скучая взаперти и не зная, чем себя занять и как поддержать бодрое настроение духа, люди устраивают целые концерты на собственных балконах, играя на разных инструментах и распевая вместе известные песни.

Пока нет информации, сколько людей приняли участие в киевском флешмобе.

Закончив петь, жители дома прокричали «Слава Украине!», и призвали желающих следовать их примеру.

Напомним, что полиция обнаружила подпольный цех антисептиков под Киевом.

В Киеве приклыли нелегальное производство антисептиков. Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи Киевской области.

Во время обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, емкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию.

В полиции работают над розыском всех причастных к незаконному производству антисептиков, а также способы сбыта.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение инцидента. У многих он вызвало шквал негодования.

«Раз государство не может обеспечить антисептиком, так подпольные "предприниматели " сделают это за них...», «Интересна позиция государства. Объявили драконовские меры по борьбе с распространением вируса. Обеспечить население антисептиками, которые на 70% состоят из спирта, который полностью производится только на государственных заводах, не смогли, а теперь еще борются с тем чтобы у людей хоть какой-то антисептик был»», – пишут в сети.

Напомним, в Киеве приняли новые меры из-за коронавируса, важное заявление: "не будут пускать..."

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