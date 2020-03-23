В Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Politeka.net.

«У аптеках і магазинах ми вводимо додаткові обмеження за кількістю відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів», – заявив мер.

Так, всі продукти і ліки розвозитимуться по магазинах і аптеках у звичайному режимі. Також буде здійснюватися доставка ліків у лікарні.

«Соціальні працівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих», – відзначили на брифінгу.

В коментарях українці повстали з-за стрімкого зростання цін не тільки на ліки, але і на продукти.

«А обмеження на ціни будете вводити? Якщо справа так піде і далі, то до кінця карантину хліб і картопля будуть коштувати по сотці гривень. Віталя, ти в магазині давно був ,дивився на ціни? Барига на бариг...і це під час загального звиздеца!! Торгівля на крові», «А ніхто не хоче порахувати скільки людей загнеться і постраждає від всіх цих заборон та карантинів?», «ну, зараз почнеться:черги, хабарі, щоб зайти БЕЗ черги і т. п. совок повертається?», «Курогрудки по 78? Де знаходиться рай?», «То дійсно бабло рубають на крові, сволочі .... У нас навпаки ціни не тільки не піднялися, але і знизили на деякі категорії», – написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Києві в розпал пандемії коронавіруса м'ясні продукти перевозять без упаковки.

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