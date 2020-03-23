В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Politeka.net.

«В аптеках и магазинах мы вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мер», – заявил мэр.

Так, все продукты и лекарства будут развозить по магазинам и аптекам в обычном режиме. Также будет осуществляться доставка лекарств в больницы.

«Социальные работники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных», – отметили на брифинге.

В комментариях украинцы взбунтовались из-за стремительного роста цен не только на лекарства, но и на продукты.

«А ограничения на цены будете вводить? Если дело так пойдёт и дальше, то к концу карантина хлеб и картошка будут стоить по сотке гривен. Виталя, ты в магазине давно был ,на цены смотрел? Барыга на барыге...и это во время всеобщего звиздеца!! Торговля на крови», «А никто не хочет посчитать сколько людей загнется и пострадает от всех этих запретов и карантинов?», «ну, сейчас начнется:очереди, взятки, чтобы зайти БЕЗ очереди и т.п. совок возвращается?», «Курогрудки по 78? Где находится этот рай?», «То действительно бабло рубят на крови, сволочи .... У нас наоборот цены не только не поднялись, но и снизили на некоторые категории», – написали пользователи сети.

Напомним, что в Киеве в разгар пандемии коронавируса мясные продукты перевозят без упаковки.

На Троещине недалеко от супермаркета "Эко-маркет" заметили людей, которые торгуют мясом, салом и другими мясными продуктами просто на улице. Товар не упакован и все вирусы, и микробы могут попасть непосредственно на мясо.

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