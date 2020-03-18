Стало відомо, які дороги в Києві буде частково перекрито 18 березня

На вул. Луценко частково обмежать рух. Проїзд також буде перекритий на перетині просп. Глушкова та вул. Конєва. Про це повідомили у КК "Київавтодор", пише Politeka.net.

По вулиці Луценка не можна буде проїхати з 7:30 до 20:00 18 березня, а також з 7:30 19 березня О 10:00 20 березня.

Ремонтні роботи, незважаючи на карантин не зупиняються. Так, на вул. Луценко дорожники Голосіївського району проведуть поточний ремонт покриття.

Під час робіт рух на перехресті буде частково обмежено – проїзд здійснюватиметься по одній смузі.

Відомо, що з 18 по 20 березня частково обмежать рух також на перетині просп. Глушкова та вул. Конєва.

У комунальній корпорації зазначають, що роботи будуть проводитися в строго певний час: з 07:30 до 20:00 18 березня і з 7:30 19 березня до 10:00 20 березня.

Нагадаємо, що в українській столиці, напередодні введення суворого карантину через коронавіруса, помітили пересування військової техніки.

«В центрі Києва, в районі ТЦ "Гулівер", читачі зафіксували пересування ось таких автомобілів. Близько 10», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на дорозі в центрі Києва пересувається кілька машин військової техніки. Крім неї, також можна помітити машини поліції.

Також нагадаємо, що в Києві посилили карантин у зв'язку зі стрімким поширенням коронавирусной інфекції COVID-19.

1.Великі компанії, банки і держструктури організували для своїх співробітників маршрутки. Так помічені на Академмістечку автобуси, які розвозили людей по відділеннями Ощадбанку. За таким же принципом працювали і інші банки. Дуже багато різних автобусів з назвою різних компаній.

2. У маршрутках помічені значно більше людей ніж 10 або 20. Коли двері автобуса чи маршрутки відкриваються, Водій не в змозі відраховувати людей, тому це все на совісті пасажирів. 3. Маски. Багато людей стоїть на зупинках транспорту без масок. Також без цих масок вони заходять і в салони маршруток

4. Штовханини біля метро немає. Людей на зупинках достатньо.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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