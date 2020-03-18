Стало известно, какие дороги в Киеве будут частично перекрыты 18 марта

На ул. Луценко частично ограничат движение. Проезд также будет перекрыт на пересечении просп. Глушкова и ул. Конева. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", пишет Politeka.net.

По улице Луценко нельзя будет проехать с 7:30 до 20:00 18 марта, а также с 7:30 19 марта В 10:00 20 марта.

Ремонтные работы, несмотря на карантин не останавливаются. Так, на ул. Луценко дорожники Голосеевского района проведут текущий ремонт покрытия.

Во время работ движение на перекрестке будет частично ограничено – проезд будет совершаться по одной полосе.

Известно, что с 18 по 20 марта частично ограничат движение также на пересечении просп. Глушкова и ул. Конева.

В коммунальной корпорации отмечают, что работы будут проводиться в строго определенное время: с 07:30 до 20:00 18 марта и с 7:30 19 марта до 10:00 20 марта.

Напомним, что в украинской столице, в преддверии введения строгого карантина из-за коронавируса, заметили передвижение военной техники.

«В центре Киева, в районе ТЦ "Гулливер", читатели зафиксировали передвижение вот таких автомобилей. Порядка 10», - говорится в сообщении.

Уточним, что на дороге в центре Киева передвигается несколько машин военной техники. Помимо нее, также можно заметить машины полиции.

Также напомним, что в Киеве ужесточили карантин в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

1.Большие компании, банки и госструктуры организовали для своих сотрудников маршрутки. Так замечены на Академгородке автобусы, которые развозили людей по отделениями Ощадбанка. По такому же принципу работали и остальные банки. Очень много разных автобусов с названием разных компаний.

2. В маршрутках замечены значительно больше людей чем 10 или 20. Когда двери автобуса или маршрутки открываются, Водитель не в состоянии отсчитывать людей, поэтому это все на совести пассажиров. 3. Маски. Много людей стоит на остановках транспорта без масок. Также без этих масок они заходят и в салоны маршруток

4. Толкотни возле метро нет. Людей на остановках достаточно.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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