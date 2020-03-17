Від подробиць мурашки по шкірі

В Києві один з пацієнтів випав з вікна 12 поверху лікарні

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

З вікна столичної лікарні №12 Печерського району випав один із пацієнтів з 12 поверху.

Так, повідомляється, що чоловік випав з 12 поверху. Пацієнт впав на припаркований біля лікарні автомобіль.

Зараз пацієнт перебуває у важкому стані.

Столичні правоохоронці виїхали на місце події.

В мережі відразу ж почали обговорювати інцидент. Кияни відзначили, що на 12 поверсі знаходиться кардіологічне або онкологічне відділення.

«Там кардіологічне відділення, якщо не помиляюся», «Там іноді онкохворі лежать. Не витримують болю. Це вже не перший випадок.», «У лікарні...з вікна...у важкому стані... у мене тільки два пояснення події», «Це з-за нашої медицини», – написали в коментарях.

Нагадаємо, що в Київській області пропав чоловік. Роман Лазаренка 1978 року народження 2 березня повинен був їхати з міста Суми у Чернігів через Київ, але, на жаль, до місця призначення не дістався.

Чоловік був одягнений у темно-зелену куртку, блакитні джинси, коричневі кросівки, також мав чорний рюкзак.

Якщо відома яка-небудь інформація про його місцезнаходження, або будь-які відомості про те, що його бачили, прохання звернутися за телефоном 102 або 099-95-75-176.

Також ми повідомляли, що дівчина з дитиною пропала в селі Білогородка Києво-Святошинському районі Київської області. 20-річна Марія Коваленко та її трирічна дочка Кіра пропали без вісті, коли пішли гуляти.

Так, вони вийшли з будинку 15 березня близько 11:00 ранку по вул. Київська в селі Білгородка, і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худощае статура, обличчя овальне, очі карі, волосся фарбоване, русяве, довжиною до плечей.

Була одягнена у світлу куртку, блакитні джинси, чорні кросівки.

Прикмети маленької Кіри: зростання 100 см, худорлява, обличчя овальне, очі карі, волосся світло-русяве.

Була одягнена в рожеву шапку, фіолетовий зимовий комбінезон з рожевими вставками, а також рожеві черевики.

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