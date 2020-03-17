В Киеве один из пациентов выпал с окна 12 этажа больницы

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Из окна столичной больницы №12 Печерского района выпал один из пациентов с 12 этажа.

Так, сообщается, что человек выпал с 12 этажа. Пациент упал на припаркованный у больницы автомобиль.

Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

Столичные правоохранители выехали на место происшествия.

В сети сразу же начали обсуждать инцидент. Киевляне отметили, что на 12 этаже находится кардиологическое или онкологическое отделения.

«Там кардиологическое отделение, если не ошибаюсь», «Там иногда онкобольные лежат. Не выдерживают боли. Это уже не первый случай.», «В больнице...из окна...в тяжелом состоянии... у меня только два объяснения произошедшему», «Это из-за нашей медицины», – написали в комментариях.

Напомним, что в Киевской области пропал мужчина. Роман Лазаренко 1978 года рождения 2 марта должен был ехать из города Сумы в Чернигов через Киев, но, к сожалению, до места назначения не добрался.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, коричневые кроссовки, также имел черный рюкзак.

Если известна какая-либо информация о его местонахождении, или любые сведения о том, что его видели, просьба обратиться по телефону 102 или 099-95-75-176.

Также мы сообщали, что девушка с ребенком пропала в селе Белогородка в Киево-Святошинском районе Киевской области. 20-летняя Мария Коваленко и ее трехлетняя дочь Кира пропали без вести, когда ушли гулять.

Так, они вышли с дома 15 марта около 11:00 утра по ул. Киевская в селе Белгородка, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, худощае телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы крашеные, русые, длиной до плеч.

Была одета в светлую куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Приметы маленькой Киры: рост 100 см, худощавая, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые.

Была одета в розовую шапку, фиолетовый зимний комбинезон с розовыми вставками, а также розовые ботинки.

Напомним, сотни людей заполнили киевские электрички, кадры поражают: "коронавирус не прокормит"

Как сообщала Politeka, стали известны подробности о заболевших коронавирусом в Киеве: "контактировали с...

Также Politeka писала, киевлянам показали строительство Большой окружной дороги в Киеве: "без рабочих и спецтехники"