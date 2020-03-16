У Києві розшукується злодій, який пограбував відвідувача ТЦ

Інцидент стався в ТЦ «Квадрат», на вул. Перова. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Рoliteka.net.

Чоловік, який зображений на фото, аргументовано підозрюється в крадіжці сумки (з документами, телефоном, грошима та особистими речами) у відвідувача ТЦ «Квадрат».

Нагадаємо, що харківські силовики накрили групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках речей з автомобілів. А курирував роботу банди російський «злодій в законі».

За даними правоохоронців, до складу групи входять переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали «робочі» згідно з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.

Працювала банда на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані «кодграберы», зловмисники відключали сигналізацію і викрадали майно з автомобілів, запаркованих поруч з торгово-розважальними та офісними центрами міста.

Зараз два активні учасники угруповання затримані. Вирішується питання про повідомлення ним про підозри. Слідчі дії для встановлення і затримання інших фігурантів справи тривають.

Також ми писали, що в Одесі чоловік як слід покарав кишенькового злодія, який намагався його пограбувати. Інцидент стався серед білого дня на ринку «Північний».

За словами очевидців, чоловік тричі намагався витягнути гаманець у одного з покупців, у результаті той не витримав і дав по голові грабіжникові.

Злодій-невдаха впав на асфальт, в результаті люди викликали йому швидку допомогу.

Як ми раніше повідомляли, що в Києві на камери спостереження потрапила невдала спроба пограбування. Сьогодні, в ніч на 5 березня, у Києві злодій-невдаха намагався пограбувати магазин з аксесуарами. Інцидент стався недалеко від метро Дружби Народів.

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