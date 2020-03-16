В Киеве разыскивается вор, который ограбил посетителя ТЦ
Инцидент произошел в ТЦ «Квадрат», на ул. Перова. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Рoliteka.net.
Мужчина, который изображён на фото, аргументировано подозревается в краже сумки (с документами, телефоном, деньгами и личными вещами) у посетителя ТЦ «Квадрат».
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Напомним, что харьковские силовики накрыли группу преступников, которые специализировались на кражах вещей из автомобилей. А курировал работу банды российский «вор в законе».
По данным правоохранителей, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того, злоумышленники имели «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.
Работала банда на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города.
Сейчас два активных участника группировки задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях. Следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела продолжаются.
Также мы писали, что в Одессе мужчина как следует наказал карманника, который пытался его ограбить. Инцидент случился средь бела дня на рынке «Северный».
По словам очевидцев, мужчина трижды пытался вытащить кошелек у одного из покупателей, в итоге тот не выдержал и дал по голове грабителю.
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Как мы ранее сообщали, что в Киеве на камеры наблюдения попала неудачная попытка ограбления. Сегодня, в ночь на 5 марта, в Киеве вор-неудачник пытался ограбить магазин с аксессуарами. Инцидент произошел недалеко от метро Дружбы Народов.
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