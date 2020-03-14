Києві 14 березня, в суботу, вирує шквальний вітер, який виявився сильнішим, ніж очікувалося

У мережі з'явилося відео, як столичний суботній вітер колише будівельну люльку. На кадрах видно, як вона облітає будівлю і врізається в стіну з вікном. Невідомо, чи були на цей момент в ній люди. Про це пише Politela.

З'явилася додатково інформація, що в суботу, 14 березня, в Києві в обід пішов сніг. На той момент в столиці було близько шести градусів тепла. Він пройшов у різних районах, але швидко припинився.

Погода здивувала місцевих жителів. Деякі навіть подумали, що йде град, але все виявилося інакше.

В столиці залишається ясною погода на кінець дня. Температура може опуститися до одного градуса тепла.

найближчими днями синоптики обіцяють у Києві похолодання. Вночі можливі заморозки до чотирьох градусів. Протягом неділі очікується до п'яти градусів тепла.

Раніше ми повідомляли, що в столиці температура повітря прогрілася до неймовірної відмітки.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у четвер, 12 березня, в Києві був температурний рекорд.

Так, середньодобова температура повітря перевищила значення всіх років в історії спостереження.

Раніше ще 12 березня температурний рекорд був зафіксований ще в 1915 році, тоді температура повітря становила + 9,2°С, з кліматичної нормі відповідає температурі середини квітня.

"Температура під ранок 13 березня не опустилася нижче 8,0 ° С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який був зафіксований 2008 року, на 1,3 ° С. Це вже 9 температурних рекордів в столиці, зафіксованих з початку нинішнього березня ", – сказали в Центральної геофізичної обсерваторії.

Нагадаємо, пожежа охопила багатоповерхівку в Києві

А ще Politeka писала, що нахабні злодійки активізувалися в Києві, з'явилося відео

Також Politeka повідомляла, що відомі результати перевірки на коронавірус в Києві



