В мережі показали, як живуть леви з київського притулку в Африці
Дикі леви з бориспільського притулку стали повноцінними жителями африканської савани. Леви Демір, Фріда, Дая та Цибулі, які проходили реабілітацію в Притулку для диких тварин стали вільними і щасливими в Африці. Їх фото опублікували на фейсбук-сторінці Притулку для диких тварин.
«Душа радіє за них», – радісно написали їх «шкіряні» батьки.
Коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: усі подробиці
"Коханка" Меладзе з ВІА Гра прямо в машині показала, чим спокушає чоловіків: "ліфчик не потрібен"
Рахунки українців заганяють в мінус: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Гаряча дружина Артура Пирожкова засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту»
Нагадаємо, що в Києві вандали розмалювали популярне місце відпочинку городян
Постраждав від вандалів оновлений парк відпочинку «Совки» у Святошинському районі. Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району на своїй сторінці в Facebook.
Невідомі розмалювали фарбою не тільки дитячі майданчики, а й урни та інформаційну табличку і лавки.
«У парку «Совки» завелися «художники». Невже автограф на лаві або урни - це настільки круто? Або розмальовані дитячий майданчик і табличка є доказом таланту? Ми так не вважаємо. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Виховання, менталітет або підлітковий перехідний період – гадати не будемо. У нас тепер завдання знайти спосіб прибрати ці «шедеври» з поверхонь нових лав та урн», – поскаржилися озеленювачі.
Також ми писали, що у Києві з відомого парку викрали тільки що зійшли квіти. Невідомі вкрали цибулини тюльпанів і нарцисів, які щойно зійшли, в парку "Перемога".
"Сьогодні день видався не таким приємним, як хотілося б. Прикро, що у сучасному місті існують люди, які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський працю, ні красу", – зазначили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дніпровського району р. Києва.
Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"
Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував переполох у Києві: "бігав по дахах авто", відео безумства
Також Politeka писала, що дитина безслідно зник під Києвом, кинуті сили на пошуки: є особлива прикмета, фото