В мережі показали, як живуть леви з київського притулку в Африці

Дикі леви з бориспільського притулку стали повноцінними жителями африканської савани. Леви Демір, Фріда, Дая та Цибулі, які проходили реабілітацію в Притулку для диких тварин стали вільними і щасливими в Африці. Їх фото опублікували на фейсбук-сторінці Притулку для диких тварин.

«Душа радіє за них», – радісно написали їх «шкіряні» батьки.

Нагадаємо, що в Києві вандали розмалювали популярне місце відпочинку городян

Постраждав від вандалів оновлений парк відпочинку «Совки» у Святошинському районі. Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району на своїй сторінці в Facebook.

Невідомі розмалювали фарбою не тільки дитячі майданчики, а й урни та інформаційну табличку і лавки.

«У парку «Совки» завелися «художники». Невже автограф на лаві або урни - це настільки круто? Або розмальовані дитячий майданчик і табличка є доказом таланту? Ми так не вважаємо. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Виховання, менталітет або підлітковий перехідний період – гадати не будемо. У нас тепер завдання знайти спосіб прибрати ці «шедеври» з поверхонь нових лав та урн», – поскаржилися озеленювачі.

Також ми писали, що у Києві з відомого парку викрали тільки що зійшли квіти. Невідомі вкрали цибулини тюльпанів і нарцисів, які щойно зійшли, в парку "Перемога".

"Сьогодні день видався не таким приємним, як хотілося б. Прикро, що у сучасному місті існують люди, які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський працю, ні красу", – зазначили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дніпровського району р. Києва.

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

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